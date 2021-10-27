Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Латвії зафіксовано новий щоденний максимум заражень COVID-19

Середа, 27 жовтня 2021, 15:09

У Латвії за минулу добу підтвердили 3206 нових випадків коронавірусу і це максимальне щоденне число за часів пандемії.

Про це пише LSM.lv, повідомляє "Європейська правда".

Серед хворих 2314 пацієнтів не були щеплені або не завершили курс вакцинації, 892 були вакциновані.

Від наслідків COVID-19 у Латвії померло 33 людини, в основному люди похилого віку.

Більша кількість летальних випадків була зареєстрована лише 27 грудня 2020 року - 44, але тоді після різдвяних свят повідомили дані одразу за кілька днів, та 7 січня (36 смертей).

Частка позитивних тестів становила 11,8%. Середня за тиждень частка позитивних тестів – 12,9%. Рівень захворюваності в країні (кількість нових випадків на 100 000 осіб за два тижні) зріс до 1737,4.

Всього з початку епідемії в країні зареєстрували 208 783 позитивні тести на коронавірус.

Міністерство охорони здоров'я Латвії 29 жовтня планує подати уряду запит про оголошення мобілізації через ситуацію з коронавірусом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія Коронавірус Епідемія у цифрах
powered by lun.ua

Статті

Німеччина в очікуванні нової коаліції: про що вже домовилися і про що дискутують партії

Учасники коаліційних переговорів вже погодили спільний 12-сторінковий документ із першими домовленостями. Частина з них безпосередньо стосується України.
28 жовтня 2021 — Марія Коваль-Гончар, для Європейської правди

Антирекорд Байдена: що спричинило історичне падіння рейтингу президента США

Падіння рейтингу президента США стало антирекордом за останні 70 років. Що спричинило цей обвал і чи здатен Джо Байден переломити цей тренд?
28 жовтня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Кліматичні переговори в Глазго: що озвучать країни та чого очікувати від України

1-12 листопада у шотландському місті Глазго відбудеться головна подія року щодо міжнародних кліматичних переговорів. З чим прибуде туди Україна?
28 жовтня 2021 — Тамара Кутонова, Юрій Панченко