У Латвії зафіксовано новий щоденний максимум заражень COVID-19

У Латвії за минулу добу підтвердили 3206 нових випадків коронавірусу і це максимальне щоденне число за часів пандемії.

Про це пише LSM.lv, повідомляє "Європейська правда".

Серед хворих 2314 пацієнтів не були щеплені або не завершили курс вакцинації, 892 були вакциновані.

Від наслідків COVID-19 у Латвії померло 33 людини, в основному люди похилого віку.

Більша кількість летальних випадків була зареєстрована лише 27 грудня 2020 року - 44, але тоді після різдвяних свят повідомили дані одразу за кілька днів, та 7 січня (36 смертей).

Частка позитивних тестів становила 11,8%. Середня за тиждень частка позитивних тестів – 12,9%. Рівень захворюваності в країні (кількість нових випадків на 100 000 осіб за два тижні) зріс до 1737,4.

Всього з початку епідемії в країні зареєстрували 208 783 позитивні тести на коронавірус.

Міністерство охорони здоров'я Латвії 29 жовтня планує подати уряду запит про оголошення мобілізації через ситуацію з коронавірусом.