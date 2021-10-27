В Латвии зафиксирован новый ежедневный максимум заражений COVID-19

В Латвии за минувшие сутки подтвердили 3206 новых случаев коронавируса, и это максимальное ежедневное число во времена пандемии.

Об этом пишет LSM.lv, сообщает "Европейская правда".

Среди больных 2314 пациентов не были привиты или не завершили курс вакцинации, 892 были вакцинированы.

От последствий COVID-19 в Латвии умерло 33 человека, в основном пожилые люди.

Большее количество летальных исходов было зарегистрировано только 27 декабря 2020 года - 44, но тогда после рождественских праздников сообщили данные сразу через несколько дней и 7 января (36 смертей).

Доля положительных тестов составила 11,8%. Средняя за неделю доля положительных тестов – 12,9%. Уровень заболеваемости в стране (количество новых случаев на 100 000 человек за две недели) вырос до 1737,4.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 208 783 положительных теста на коронавирус.

Министерство здравоохранения Латвии 29 октября планирует подать правительству запрос об объявлении мобилизации из-за ситуации с коронавирусом.