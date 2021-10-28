У хорватському Вуковарі на рік продовжили мораторій на офіційне використання сербської мови

Міська рада хорватського міста Вуковар на рік продовжила мораторій на офіційне використання сербської мови та кирилиці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Двомовність передбачена хорватським законодавством для районів, де національна меншина становить понад 30% населення. Згідно із даними перепису населення 2011 року, у Вуковарі - близько 33% сербів, тому закон надає їм право на використання на місцевому рівні рідної мови поряд із хорватською.

Проте у 2012 році, коли державна влада почала впроваджувати у місті двомовність, ветерани оборони Вуковару заснували "Штаб захисту хорватського Вуковара", виступаючи проти цього. Вони заявили, що Вуковар потрібно оголосити місцем особливої пошани і звільнити від дії закону.

Спроби встановлювати на фасадах держустанов двомовні таблички в 2013 році скінчились тим, що їх через кілька годин поскидали ветерани, дійшло до заворушень. Деяких після цього судили. На цьому від встановлення табличок відмовились, питання передали до Конституційного суду Хорватії.

Судді взяли до уваги особливу ситуацію в місті з урахуванням наслідків "великосербської агресії на початку 90-х років ХХ століття", хоча і постановили, що місцеві серби повинні мати умови для використання рідної мови. У 2019 році Конституційний суд вирішив, що кожного жовтня депутати міської ради Вуковара повинні обговорювати досягнутий рівень діалогу та взаєморозуміння між жителями Вуковара і вирішувати, чи розширювати права сербської національної меншини.

Цього року депутати міської ради Вуковара, обговоривши досягнутий рівень розуміння, солідарності, толерантності та діалогу серед мешканців міста, вирішили, що умов для відновлення двомовності у Вуковарі досі немає.

"Толерантність є такою, що забезпечує нормальну роботу, нормальну атмосферу, а також нормальні стосунки в місті Вуковар. Кожен крок, будь то вгору чи вниз, вліво чи вправо, може викликати напруженість", - заявив мер міста, лідер правого блоку "Вітчизняний рух" (Domovinskі pokret) Іван Пенава.

На це Срджан Колар, заступник мера Вуковара від сербської меншини і президент міського осередку Незалежної демократичної сербської партії (SDSS), сказав, що сербам годі сподіватись на розширення прав, "поки міська рада при владі з такою більшістю".

"Місто Вуковар зазнало великих жертв з обох сторін, і факт – і їх не слід звинувачувати – люди не можуть бути достатньо обізнаними, щоб робити такі речі. Тут закон зрозумілий і закон треба поважати, але, очевидно, ті, хто писав закон і хто нам нав’язував це рішення, його не поважають, а передали ту "гарячу картоплю" в міськраду. Для мене це зловмисно і абсолютно неприпустимо", – каже Колар.

Питання є дуже дражливим для Вуковара через його роль під час хорватської війни за незалежність.

Битва за Вуковар — місто на хорватсько-сербському кордоні — що тривала з 25 серпня до 18 листопада 1991 року, була першим повномасштабним збройним зіткненням югославсько-сербських та хорватських сил і стала найбільш жорстокою та кривавою битвою хорватської війни за незалежність.

Майже тримісячна облога Югославською народною армією та сербськими парамілітарними формуваннями призвела до практично повного руйнування міста та завершилася поразкою хорватських сил. Після падіння Вуковару місцеві хорвати вимушені були стати біженцями, а сотні хорватських солдатів та мирних жителів були вбиті без суду та слідства.

Вуковар повернувся під контроль Хорватії в результаті мирної реінтеграції під егідою ООН у 1998 році. Місцеві серби, які не скоїли воєнних злочинів, отримали змогу залишитися, ставши громадянами Хорватії. Багато з них скористались цією можливістю.

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