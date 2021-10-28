В хорватском Вуковаре на год продлили мораторий на официальное использование сербского языка

Городской совет хорватского города Вуковар на год продлил мораторий на официальное использование сербского языка и кириллицы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Двуязычие предусмотрено хорватским законодательством для районов, где национальное меньшинство составляет более 30% населения. Согласно данным переписи населения 2011 года, в Вуковаре - около 33% сербов, поэтому закон предоставляет им право на использование на местном уровне родного языка наряду с хорватским.

Однако в 2012 году, когда государственные власти начали внедрять в городе двуязычие, ветераны обороны Вуковара основали "Штаб защиты хорватского Вуковара", выступая против этого. Они заявили, что Вуковар нужно объявить местом особого уважения и освободить от действия закона.

Попытки устанавливать на фасадах госучреждений двуязычные таблички в 2013 году закончились тем, что через несколько часов их сбросили ветераны, дошло до беспорядков. Некоторых после этого судили. На этом от установки табличек отказались, вопрос передали в Конституционный суд Хорватии.

Судьи учли особую ситуацию в городе с учетом последствий "великосербской агрессии в начале 90-х годов ХХ века", хотя и постановили, что местные сербы должны иметь условия для использования родного языка. В 2019 году Конституционный суд решил, что каждый октябрь депутаты городского совета Вуковара должны обсуждать достигнутый уровень диалога и взаимопонимания между жителями Вуковара и решать, расширять ли права сербского национального меньшинства.

В этом году депутаты городского совета Вуковара, обсудив достигнутый уровень понимания, солидарности, толерантности и диалога среди жителей города, решили, что условий для восстановления двуязычия в Вуковаре до сих пор нет.

"Толерантность обеспечивает нормальную работу, нормальную атмосферу, а также нормальные отношения в городе Вуковар. Каждый шаг, будь то вверх или вниз, влево или вправо, может вызвать напряженность", - заявил мэр города, лидер правого блока "Отечественное движение" (Domovinski pokret) Иван Пенова.

На это Срджан Колар, заместитель мэра Вуковара от сербского меньшинства и президент городской организации Независимой демократической сербской партии (SDSS), сказал, что сербам не приходится надеяться на расширение прав, "пока городской совет у власти с таким большинством".

"Город Вуковар понес большие жертвы с обеих сторон, и факт – и их не следует обвинять – люди не могут быть достаточно осведомлены, чтобы делать такие вещи. Здесь закон понятен и закон надо уважать, но, очевидно, те, кто писал закон и кто нам навязывал это решение, его не уважают, а передали тот "горячий картофель" в горсовет. Для меня это злонамеренно и абсолютно недопустимо", - говорит Колар.

Вопрос очень чувствительный для Вуковара из-за его роли во время хорватской войны за независимость.

Битва за Вуковар – город на хорватско-сербской границе – продолжавшаяся с 25 августа по 18 ноября 1991 года, была первым полномасштабным вооруженным столкновением югославско-сербских и хорватских сил и стала наиболее жестокой и кровавой битвой хорватской войны за независимость.

Почти трехмесячная осада Югославской народной армией и сербскими парамилитарными формированиями привела к полному разрушению города и завершилась поражением хорватских сил. После падения Вуковара местные хорваты были вынуждены стать беженцами, а сотни хорватских солдат и мирных жителей были убиты без суда и следствия.

Вуковар вернулся под контроль Хорватии в результате мирной реинтеграции под эгидой ООН в 1998 году. Местные сербы, не совершившие военных преступлений, получили возможность остаться, став гражданами Хорватии. Многие из них воспользовались этой возможностью.

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