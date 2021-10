Бомбардувальники США відпрацьовують удари по кораблях РФ на Балтиці та Чорному морі – Forbes

Американські надзвукові стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer відпрацьовують нанесення ракетних ударів по кораблях Балтійського та Чорноморського флотів РФ.

Про це пише Forbes, повідомляє "Європейська правда".

Чотири літаки B-1 на початку жовтня були направлені з Техасу на базу британських Королівських ВПС у Фейрфорді. 19 жовтня два бомбардувальники злетіли для участі в навчаннях над Балтикою та Чорним морем у рамках 12-годинного польоту.

Two B-1B Lancers deployed at RAF Fairford, executed a counter maritime mission in the Black Sea region alongside European allies & partners.

The B-1 provides @HQUSAFEAFAF and NATO advanced options to support a wide range of air, land, & sea ops. https://t.co/JEmPMvdAmD pic.twitter.com/nTwPtdEdop