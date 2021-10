Бомбардировщики США отрабатывают удары по кораблям РФ на Балтике и Черном море - Forbes

Американские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer отрабатывают нанесение ракетных ударов по кораблям Балтийского и Черноморского флотов РФ.

Четыре самолета B-1 в начале октября были направлены из Техаса на базу британских Королевских ВВС в Фэйрфорде. 19 октября два бомбардировщика взлетели для участия в учениях над Балтикой и Черным морем в рамках 12-часового полета.

Two B-1B Lancers deployed at RAF Fairford, executed a counter maritime mission in the Black Sea region alongside European allies & partners.

The B-1 provides @HQUSAFEAFAF and NATO advanced options to support a wide range of air, land, & sea ops.