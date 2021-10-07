США перекинули в Європу стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer

Перші два з чотирьох бомбардувальників B-1B Lancer та близько 200 допоміжного персоналу з 9-ї експедиційної бомбардувальної ескадрильї авіабази Дайєс у Техасі прибули на базу ВПС Британії "Фейрфорд".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на журнал Air Force Magazine.

Літаки візьмуть участь у серії навчань європейського командування США з численними союзниками та партнерами по НАТО по всій Європі.

Робоча група "Бомбардувальник-Європа" буде практикувати інтеграцію з можливостями союзників та партнерів, використання незнайомих аеродромів та польоти у стратегічних районах, включаючи Арктику, Прибалтику та Чорноморський регіон, розповів капітан ВПС США у Європі і Африці Деніел Р. де Ла Фе.

"Країни НАТО ... розвивають свої навички та навички інтеграції та використання цих систем озброєння з максимальною потужністю", - пояснив де Ла Фе.

За його словами, спільні навчання союзників необхідні в тому числі для протистояння Росії, оскільки та нарощує все більше сил в Арктиці, роблячи її спірним регіоном, а також створює підвищену загрозу для східного флангу НАТО в Калінінграді, Прибалтиці і Криму.

Як багатоцільовий стратегічний бомбардувальник, В-1 має можливість по-різному інтегруватися з винищувачами, тому що він летить швидше і далі. Він також містить керовану та некеровану корисну вагу звичайної зброї, надаючи безліч способів її інтеграції з можливостями партнера.

Під час розгортання бомбардувальники будуть використовувати полігони та брати участь у модельованих подіях у будь-якій точці від північної Арктики до Африканського Рогу.