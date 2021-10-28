В Естонії розширили вимоги щодо маскового режиму

Уряд Естонії затвердив нові обмеження в рамках боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

З понеділка для того, щоб потрапити до закладів, де перевіряють ковідні довідки, документ мають пред'являти і 12-17-річні підлітки. Винятком для них є довідка про негативний результат тесту.

З 1 листопада всі заходи мають закінчуватись о 23.00. Крім того, уряд схвалив щотижневе тестування учнів загальноосвітніх та професійних шкіл.

З 29 жовтня,обов'язок носити маски розшириться на всі заходи та приміщення, де перевіряється наявність довідок. Обов'язок поширюється на всіх, кому є 12 років.

Маски не потрібно носити там, де це неможливо, наприклад, безпосередньо під час заняття спортом та при контакті з водою, а також під час їжі в ресторані.

Якщо людина не може носити маску за медичними показаннями, вона повинна довести це довідкою від лікаря. Через аерозольне поширення дельта-штаму жорстко рекомендовано носити медичну маску або порівнянну з нею захисну маску.

Від обов'язку носити маску звільнено працівників, якщо роботодавець в аналізі ризиків певного робочого середовища передбачив інші способи перешкоджання поширенню вірусу.