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В Естонії розширили вимоги щодо маскового режиму

Четвер, 28 жовтня 2021, 17:30

Уряд Естонії затвердив нові обмеження в рамках боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

З понеділка для того, щоб потрапити до закладів, де перевіряють ковідні довідки, документ мають пред'являти і 12-17-річні підлітки. Винятком для них є довідка про негативний результат тесту.

З 1 листопада всі заходи мають закінчуватись о 23.00. Крім того, уряд схвалив щотижневе тестування учнів загальноосвітніх та професійних шкіл.

З 29 жовтня,обов'язок носити маски розшириться на всі заходи та приміщення, де перевіряється наявність довідок. Обов'язок поширюється на всіх, кому є 12 років.

Маски не потрібно носити там, де це неможливо, наприклад, безпосередньо під час заняття спортом та при контакті з водою, а також під час їжі в ресторані.

Якщо людина не може носити маску за медичними показаннями, вона повинна довести це довідкою від лікаря. Через аерозольне поширення дельта-штаму жорстко рекомендовано носити медичну маску або порівнянну з нею захисну маску.

Від обов'язку носити маску звільнено працівників, якщо роботодавець в аналізі ризиків певного робочого середовища передбачив інші способи перешкоджання поширенню вірусу.

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Естонія
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