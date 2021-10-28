В Эстонии расширили требования по масочному режиму

Правительство Эстонии утвердило новые ограничения в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

С понедельника для того, чтобы попасть в заведения, где проверяют ковидные справки, документ должны предъявлять и 12-17-летние подростки. Исключением для них является справка об отрицательном результате теста.

С 1 ноября все мероприятия должны завершаться в 23.00. Кроме того, правительство одобрило еженедельное тестирование учащихся общеобразовательных и профессиональных школ.

С 29 октября обязанность носить маски расширится на все мероприятия и помещения, где проверяется наличие справок. Обязанность распространяется на всех, кому есть 12 лет.

Маски не нужно носить там, где это невозможно, например непосредственно во время занятия спортом и при контакте с водой, а также во время еды в ресторане.

Если человек не может носить маску по медицинским показаниям, он должен доказать это справкой от врача. Из-за аэрозольного распространения дельта-штамма жестко рекомендуется носить медицинскую маску или сравнимую с ней защитную маску.

От обязанности носить маску уволены работники, если работодатель в анализе рисков определенной рабочей среды предусмотрел другие способы препятствования распространению вируса.