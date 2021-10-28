У Польщі на пункті пропуску на кордоні з Білоруссю стався вибух газу

У Польщі на прикордонному переході з Білоруссю в Кузьниці Білостоцькій стався вибух у будівлі управління транспортними засобами.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише RMF24.

Вибух стався під час огляду вантажівки у приміщенні, де проводять детальний огляд автомобілів, щодо яких, наприклад, є підозри у контрабанді.

Митники вирізали місця, де можна було заховати нелегальні предмети. У відстійнику, розташованому в будівлі, ймовірно, накопичився газ, який спалахнув від іскри. Потім всередині з'явився вогонь.

За даними ЗМІ, загорівся і автомобіль всередині будівлі. За даними Державної пожежної служби, транспортний засіб загасили самі прикордонники.

Одна людина травмована внаслідок вибуху, але травми не серйозні – шматком накриття відстійника в ногу поранило водія транспортного засобу. Йому надали медичну допомогу.

З митниками, які оглядали вантажівку, нічого не сталося.