Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Польше на пункте пропуска на границе с Беларусью произошел взрыв газа

Четверг, 28 октября 2021, 20:07

В Польше на пограничном переходе с Беларусью в Кузнице Белостоцкой произошел взрыв в здании управления транспортными средствами.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет RMF24.

Взрыв произошел при осмотре грузовика в помещении, где проводят детальный осмотр автомобилей, в отношении которых, например, есть подозрения в контрабанде.

Таможенники вырезали места, где можно спрятать нелегальные предметы. В отстойнике, расположенном в здании, вероятно, накопился газ, загоревшийся от искры. Потом внутри появился огонь.

По данным СМИ, загорелся и автомобиль внутри здания. По данным Государственной пожарной службы, транспортное средство потушили сами пограничники.

Один человек травмирован в результате взрыва, но травмы не серьезны – куском накрытия отстойника в ногу ранило водителя транспортного средства. Ему оказали медицинскую помощь.

С таможенниками, осматривавшими грузовик, ничего не произошло.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Беларусь инциденты
powered by lun.ua

Статьи

Российский газовый шантаж: что изменит для Украины и ЕС новый энергетический кризис

РФ активно использует нынешний энергетический кризис, начав газовый шантаж европейских стран. Способна ли Европа противостоять этому давлению? (укр.)
29 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Германия в ожидании новой коалиции: о чем уже договорились и о чем дискутируют партии

Участники коалиционных переговоров уже согласовали общий 12-страничный документ с первыми договоренностями. Часть из них напрямую касаются Украины (укр.)
28 октября 2021 — Мария Коваль-Гончар, для Европейской правды

Антирекорд Байдена: что повлекло за собой историческое падение рейтинга президента США

Падение рейтинга президента США стало антирекордом за последние 70 лет. Что привело к этому обвалу и способен ли Джо Байден переломить этот тренд? (укр.)
28 октября 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды