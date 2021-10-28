В Польше на пункте пропуска на границе с Беларусью произошел взрыв газа

В Польше на пограничном переходе с Беларусью в Кузнице Белостоцкой произошел взрыв в здании управления транспортными средствами.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет RMF24.

Взрыв произошел при осмотре грузовика в помещении, где проводят детальный осмотр автомобилей, в отношении которых, например, есть подозрения в контрабанде.

Таможенники вырезали места, где можно спрятать нелегальные предметы. В отстойнике, расположенном в здании, вероятно, накопился газ, загоревшийся от искры. Потом внутри появился огонь.

По данным СМИ, загорелся и автомобиль внутри здания. По данным Государственной пожарной службы, транспортное средство потушили сами пограничники.

Один человек травмирован в результате взрыва, но травмы не серьезны – куском накрытия отстойника в ногу ранило водителя транспортного средства. Ему оказали медицинскую помощь.

С таможенниками, осматривавшими грузовик, ничего не произошло.