Друге найбільше озеро Туреччини висохло через зміну клімату та сільське господарство

У Туреччині озеро Туз, друге найбільше озеро країни площею 1665 квадратних кілометри, яке є домівкою кількох видів птахів, повністю висохло цього року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації AP.

Експерти кажуть, що озеро Туз стало жертвою посухи, викликаної зміною клімату, яка сильно вдарила по регіону, а також десятиліть шкідливої сільськогосподарської політики, яка виснажила запаси підземних вод.

Фотограф дикої природи Фахрі Тунч цього літа зняв тіла сотень фламінго, які загинули на висохлому озері.

"Було близько 5000 молодих фламінго. Усі вони загинули, бо не було води", – сказав Тунч, який також очолює регіональне відділення турецької екологічної групи Doga Dernegi.

Декілька інших озер по всій Туреччині також висохли або опустилися до загрозливого рівня через невелику кількість опадів та нестійкі методи зрошення.

Кліматичні експерти попереджають, що весь Середземноморський басейн, включаючи Туреччину, особливо схильний до ризику сильної посухи та опустелювання.

За даними турецького державного агентства Anadolu, дослідження, яке ґрунтується на супутникових знімках турецького університету Еге, показує, що рівень води в озері Туз почав падати з 2000 року.

Згідно з дослідженням, озеро повністю відступило цього року через підвищення температури, посилене випаровування та нестачу дощу.