Второе крупнейшее озеро Турции высохло из-за изменения климата и сельского хозяйства

В Турции озеро Туз, второе крупнейшее озеро страны площадью 1665 квадратных километра, являющееся домом нескольких видов птиц, полностью высохло в этом году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации AP.

Эксперты говорят, что озеро Туз стало жертвой засухи, вызванной изменением климата, сильно ударившего по региону, а также десятилетий вредной сельскохозяйственной политики, истощившей запасы подземной воды.

Фотограф дикой природы Фахри Тунч этим летом снял тела сотен фламинго, погибших на высохшем озере.

"Было около 5000 молодых фламинго. Все они погибли, потому что не было воды", – сказал Тунч, также возглавляющий региональное отделение турецкой экологической группы Doga Dernegi.

Несколько других озер по всей Турции также высохли или опустились до угрожающего уровня из-за небольшого количества осадков и неустойчивых методов орошения.

Климатические эксперты предупреждают, что весь Средиземноморский бассейн, включая Турцию, особенно подвержен риску сильной засухи и опустынивания.

По данным турецкого государственного агентства Anadolu, исследование, основанное на спутниковых снимках турецкого университета Эге, показывает, что уровень воды в озере Туз начал падать с 2000 года.

Согласно исследованию, озеро полностью отступило в этом году из-за повышения температуры, усиленного испарения и недостатка дождя.