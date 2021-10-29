Норвегія збереже обмеження на поїздки, Україна залишається в "сірій" зоні

Міністр охорони здоров'я Норвегії Інгвільд Кєркол підтвердила, що країна продовжить чинні обмеження на в'їзд через зростання кількості інфікованих COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

У Норвегії зростає кількість випадків зараження на національному рівні, при цьому останній щоденний показник становить 1180 випадків, що значно перевищує семиденний середній показник у 721. 101 людина зараз госпіталізована до лікарень країни з коронавірусом.

Наприкінці вересня було представлено поетапний план пом’якшення правил поїздок. Перший етап плану було реалізовано 26 вересня і скасовано більшість обмежень на в’їзд для резидентів і громадян з ЄС, ЄЕЗ (країни ЄС плюс Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія), країн "фіолетового" списку та Великої Британії.

Мандрівникам із помаранчевих країн на карті подорожей Норвегії більше не потрібно перебувати на карантині. Ті, хто прибуває з червоних, темно-червоних, фіолетових і сірих країн, повинні будуть перебувати на карантині. Україна розміщена у сірій зоні.

Однак карантин можна припинити після негативного результату ПЛР-тесту, зробленого на третій день.

Решта обмежень на поїздки мають бути скасовані ще на двох етапах, але дати поки невідомі.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу додала Аргентину, Колумбію, Намібію та Перу до списку країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Україна теж залишилася в "зеленому" списку ще як мінімум на два тижні.

Про те, як зміняться правила безвізового авіасполучення України та ЄС у разі переходу України у "червону" зону, дивіться у відео від Європейської правди.

Про оновлені правила в'їзду до держав ЄС читайте у публікації Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців.