Норвегия сохранит ограничения на поездки, Украина остается в "серой" зоне

Министр здравоохранения Норвегии Ингвильд Керкол подтвердила, что страна продолжит действующие ограничения на въезд из-за роста количества инфицированных COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В Норвегии растет количество случаев заражения на национальном уровне, при этом последний ежедневный показатель составляет 1180 случаев, что значительно превышает семидневный средний показатель в 721. 101 человек сейчас госпитализирован в больницы страны с коронавирусом.

В конце сентября был представлен поэтапный план по смягчению правил поездок. Первый этап плана был реализован 26 сентября и отменено большинство ограничений на въезд для резидентов и граждан из ЕС, ЕЭС (страны ЕС плюс Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), стран "фиолетового" списка и Великобритании.

Путешественникам из оранжевых стран на карте путешествий Норвегии больше не нужно находиться на карантине. Прибывающие из красных, темно-красных, фиолетовых и серых стран должны будут находиться на карантине. Украина находится в серой зоне.

Однако карантин можно прекратить после отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на третий день.

Остальные ограничения на поездки должны быть отменены еще на двух этапах, но даты пока неизвестны.

Напомним, Совет Европейского Союза добавил Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу в список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки. Украина тоже осталась в "зеленом" списке еще как минимум на две недели.

О том, как изменятся правила безвизового авиасообщения Украины и ЕС в случае перехода Украины в "красную" зону, смотрите в видео от Европейской правды.

Об обновленных правилах въезда в государства ЕС читайте в публикации Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев.