Реакція Швеції на COVID-19 була занадто повільною - звіт

Реакція Швеції на поширення коронавірусу минулого року була надто повільною, а підготовка до боротьби з пандемією була недостатньою.

Як пише The Local, про це йдеться у звіті створеної урядом комісії, повідомляє "Європейська правда".

Попередня стратегія Швеції, уникнення карантину та заходів, таких як маски для обличчя та лише поступове посилення обмежень, зробила країну винятковою в перший рік пандемії, коли багато країн Європи вирішили запровадити жорсткіші обмеження.

Комісія заявила, що розгляне стратегію Швеції без карантину у своїй остаточній доповіді, але її попередні висновки показали, що заходи були запроваджені із запізненням як щодо північних сусідів, так і щодо поширення вірусу у Швеції навесні 2020 року.

"Подальше реагування Швеції на пандемію відзначається повільністю реагування. Початкові заходи профілактики та боротьби з хворобами були недостатніми, щоб зупинити чи навіть істотно обмежити поширення вірусу в країні", - заявила комісія.

Комісія, призначена урядом на тлі тиску з боку парламенту, також зазначила, що на створення достатнього потенціалу для тестування знадобилося "занадто багато часу", коли спочатку тестувалися лише цільові групи, такі як медичний персонал.

Влада переважно покладалася на добровільні рекомендації для людей щодо соціальної дистанції та миття рук, а громадські місця, такі як школи, ресторани та підприємства, залишалися в основному відкритими.

У Швеції зафіксовано понад 15 000 смертей від коронавірусу, що в багато разів перевищує рівень на душу населення, ніж у її сусідів із Північної Європи, які ввели жорсткіші обмеження, але все ще нижче, ніж у багатьох країнах, які ввели жорсткий карантин, наприклад у Великобританії.

Стратегія Швеції викликала суперечки в країні та за кордоном. Критики називали її безрозсудною і жорстокою, але цей підхід також заслужив похвалу за те, що він більш стійкий і зручний для бізнесу, а також як модель життя з вірусом, коли він стає ендемічним.

Комісія, яка розслідує реакцію на коронавірус, не має юридичних повноважень, крім оприлюднення своїх висновків з метою покращення спроможності Швеції впоратися з пандемією та подібними ситуаціями.