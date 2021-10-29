Реакция Швеции на COVID-19 была слишком медленной – отчет

Реакция Швеции на распространение коронавируса в прошлом году была слишком медленной, а подготовка к борьбе с пандемией - недостаточной.

Как пишет The Local, об этом говорится в отчете созданной правительством комиссии, сообщает "Европейская правда".

Предыдущая стратегия Швеции, избегание карантина и мер, таких как маски для лица и только постепенное усиление ограничений, сделала страну исключительной в первый год пандемии, когда многие страны Европы решили ввести более жесткие ограничения.

Комиссия заявила, что рассмотрит стратегию Швеции без карантина в своем окончательном докладе, но ее предварительные выводы показали, что меры были введены с опозданием как в отношении северных соседей, так и распространения вируса в Швеции весной 2020 года.

"Дальнейшее реагирование Швеции на пандемию отмечается медленностью. Первоначальные меры профилактики и борьбы с болезнями были недостаточными, чтобы остановить или даже существенно ограничить распространение вируса в стране", - заявила комиссия.

Комиссия, назначенная правительством на фоне давления со стороны парламента, также отметила, что на создание достаточного потенциала для тестирования потребовалось "слишком много времени", когда изначально тестировались только целевые группы, такие как медицинский персонал.

Власти преимущественно полагались на добровольные рекомендации для людей по социальной дистанции и мытью рук, а общественные места, такие как школы, рестораны и предприятия, оставались в основном открытыми.

В Швеции зафиксировано более 15 000 смертей от коронавируса, что во много раз превышает уровень на душу населения, чем у соседей из Северной Европы, которые ввели более жесткие ограничения, но все еще ниже, чем во многих странах, которые ввели жесткий карантин, например в Великобритании.

Стратегия Швеции вызвала споры в стране и за границей. Критики называли ее безрассудной и жестокой, но этот подход также заслужил похвалу за то, что он более устойчив и удобен для бизнеса, а также как модель жизни с вирусом, когда он становится эндемичным.

Комиссия, расследующая реакцию на коронавирус, не имеет юридических полномочий, кроме обнародования своих выводов с целью улучшения возможности Швеции справиться с пандемией и подобными ситуациями.