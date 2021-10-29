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У Латвії проросійський журналіст отримав строк за розпалювання міжнаціональної ворожнечі

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 15:46

Суд Риги засудив журналіста та політичного активіста Юрія Алексєєва до реального ув'язнення терміном на рік і два місяці за звинуваченням у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та іншими звинуваченнями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Юрію Алексєєву було висунуто звинувачення у розпалюванні національної, етнічної чи расової ворожнечі, незаконному зберіганні боєприпасів та розповсюдженні матеріалів, що містять дитячу порнографію.

Кримінальний процес було розпочато 29 листопада 2017 року у зв'язку з публікацією коментарів, зміст яких розпалює міжнаціональний розбрат. Під час розслідування Поліція безпеки дійшла висновку, що підозрюваний публікував такі коментарі неодноразово, з 1 жовтня 2016 року до 7 грудня 2017 року.

Юрій Алексєєв неодноразово заявляв, що коментарі, які розпалювали ворожнечу, писав не він, а патрони йому підкинули під час обшуку.

Алексєєв заявив, що суддя не зважила на аргументи адвоката і повністю прийняла позицію прокурора.

Він вважає, що кримінальний процес мав політичний характер. "У нас багато російських журналістів, які співпрацюють з російськими ЗМІ, в інтернеті "активничають". Треба їх налякати. А як налякати? Ну, давайте посадимо Алексєєва, всі інші боятимуться", - зазначив він.

Юрій Алексєєв протягом двадцяти років був одним із найвідоміших російськомовних журналістів та редакторів у Латвії. Наразі він є головним редактором сайту Imhoclub.lv.

У своєму щорічному звіті Поліція безпеки неодноразово називала Imhoclub.lv сайтом, який відіграє певну роль у зміцненні російського інформаційного впливу в Латвії. ПБ також стверджувала, що джерела фінансування ресурсу перебувають у Росії.

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Латвія
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