В Латвии пророссийский журналист получил срок за разжигание межнациональной розни

Суд Риги приговорил журналиста и политического активиста Юрия Алексеева к реальному заключению сроком на год и два месяца по обвинению в разжигании межнациональной розни и другим обвинениям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Юрию Алексееву были предъявлены обвинения в разжигании национальной, этнической или расовой вражды, незаконном хранении боеприпасов и распространении материалов, содержащих детскую порнографию.

Уголовный процесс был начат 29 ноября 2017 года в связи с публикацией комментариев, содержание которых разжигает межнациональную рознь. В ходе расследования Полиция безопасности пришла к выводу, что подозреваемый публиковал такие комментарии неоднократно, с 1 октября 2016 года по 7 декабря 2017 года.

Юрий Алексеев неоднократно заявлял, что разжигавшие рознь комментарии писал не он, а патроны ему подбросили во время обыска.

Алексеев заявил, что судья не учла аргументы адвоката и полностью приняла позицию прокурора.

Он считает, что уголовный процесс носил политический характер. "У нас много российских журналистов, которые сотрудничают с российскими СМИ, в интернете "активничают". Надо их напугать. А как напугать? Ну, давайте посадим Алексеева, все остальные будут бояться", - отметил он.

Юрий Алексеев в течение двадцати лет был одним из известнейших русскоязычных журналистов и редакторов в Латвии. В настоящее время он является главным редактором сайта Imhoclub.lv.

В своем ежегодном отчете Полиция безопасности неоднократно называла Imhoclub.lv сайтом, играющим определенную роль в укреплении российского информационного влияния в Латвии. ПБ также утверждало, что источники финансирования ресурса находятся в России.