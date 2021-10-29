Експрезиденту Польщі висунули звинувачення у наданні неправдивих свідчень

Колишній президент Польщі Лех Валенса був викликаний у прокуратуру Інституту національної пам’яті, яка розслідує справу про надання ним неправдивих свідчень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Справа стосується його свідчень про підробку підписів на документах Служби безпеки. Слідчі звинуватили Валенсу в тому, що він надав неправдиві свідчення.

Валенсу допитали у прокуратурі як підозрюваного. Експрезидент не визнав провини і відмовився надавати пояснення.

Звинувачення стосуються заяв Валенси про те, що він не співпрацював зі Службою безпеки ПНР, будучи лідером опозиції та керівником профспілки "Солідарність".

Докази зворотного було знайдено у 2016 році в будинку колишнього глави МВС Польщі генерала Чеслава Кіщака. Тоді було виявлено папку з документами, підписаними нібито Лехом Валенсою під псевдонімом "Болек", у яких підтверджувалася його співпраця зі спецслужбою. Валенса заявляв, що його підпис був підроблений.

Однак графологічна експертиза у так званій "справі Болека", тобто щодо звинувачень на адресу колишнього президента Польща Леха Валенси у співпраці зі спецслужбами комуністичної Польщі, довела, що лідер "Солідарності" протягом багатьох років був агентом спецслужб ПНР.