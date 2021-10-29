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Экс-президенту Польши выдвинули обвинения в даче ложных показаний

Пятница, 29 октября 2021, 17:44

Бывший президент Польши Лех Валенса был вызван в прокуратуру Института национальной памяти, которая расследует дело о даче им ложных показаний.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Дело касается его свидетельств о подделке подписей на документах Службы безопасности. Следователи обвинили Валенсу в том, что он дал ложные показания.

Валенсу допросили в прокуратуре в качестве подозреваемого. Экс-президент не признал вину и отказался давать объяснения.

Обвинения касаются заявлений Валенсы о том, что он не сотрудничал со Службой безопасности ПНР, являясь лидером оппозиции и руководителем профсоюза "Солидарность".

Доказательства обратного были найдены в 2016 году в доме бывшего главы МВД Польши генерала Чеслава Кищака. Тогда была обнаружена папка с документами, подписанными якобы Лехом Валенсой под псевдонимом "Болек", в которых подтверждалось его сотрудничество со спецслужбой. Валенса заявлял, что его подпись была подделана.

Однако графологическая экспертиза по так называемому "делу Болека", то есть по поводу обвинений в адрес бывшего президента Польши Леха Валенсы в сотрудничестве со спецслужбами коммунистической Польши, доказала, что лидер "Солидарности" на протяжении многих лет был агентом спецслужб ПНР.

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Польша
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