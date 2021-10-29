У Польщі значно знизився рейтинг керівної партії

Керівна партія Польщі "Право і справедливість" (ПіС) втратила значну частину підтримки, натомість зросли рейтинги опозиції.

Про це свідчать результати опитування центру CBOS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У другій половині жовтня 28% опитаних поляків хотіли б проголосувати за ПіС – це на майже 7 процентних пунктів менше, ніж у першій половині місяця.

Опозиційна "Громадянська коаліція" може розраховувати на 17%, що на 2 процентні пункти більше, ніж на початку місяця.

Далі йде Polska 2050 з на 12%підтримки, її рейтинг зріс на 1 пункт.

8% хотіли б проголосувати за "Конфедерацію", ще 5% - за лівих.

У CBOS наголошують, що друге жовтневе опитування, на відміну від першого, принесло досить чітку зміну співвідношення сил на польській політичній сцені. Як зазначається, хоча, як і в попередні місяці, правляча партія "Право і справедливість" разом зі своїми партнерами по коаліції все ще отримує найбільше голосів заявлених учасників виборів, ця партія має меншу підтримку, ніж два тижні тому.