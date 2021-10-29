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Укр / Рус
Укр / Рус

В Польше значительно снизился рейтинг правящей партии

Пятница, 29 октября 2021, 18:24

Правящая партия Польши "Право и справедливость" (ПиС) потеряла значительную часть поддержки, выросли рейтинги оппозиции.

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра CBOS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Во второй половине октября 28% опрошенных поляков хотели бы проголосовать за ПиС – это почти на 7 процентных пунктов меньше, чем в первой половине месяца.

Оппозиционная "Гражданская коалиция" может рассчитывать на 17%, что на 2 процентных пункта больше, чем в начале месяца.

Далее следует Polska 2050 с на 12% поддержки, ее рейтинг вырос на 1 пункт.

8% хотели бы проголосовать за "Конфедерацию", еще 5% – за левых.

В CBOS отмечают, что второй октябрьский опрос, в отличие от первого, принес достаточно четкое изменение соотношения сил на польской политической сцене. Как отмечается, хотя, как и в предыдущие месяцы, правящая партия "Право и справедливость" вместе со своими партнерами по коалиции все еще получает больше всего голосов заявленных участников выборов, у этой партии меньшая поддержка, чем две недели назад.

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Польша
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