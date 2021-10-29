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Албанію сколихнув землетрус магнітудою 4,5, повідомляють про руйнування

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 20:19

Землетрус магнітудою 4,5 на північному сході Албанії спричинив пошкодження понад десятка будинків, але постраждалих немає.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Інститут геонаук повідомив, що землетрус стався о 8:10 ранку, за ним послідувала серія менших поштовхів у Булькізі, в 130 кілометрах на захід від столиці Тирани.

Поштовхи відчувалися в Греції, Косові і Північній Македонії.

Міноборони Албанії повідомило про 16 пошкоджених будинків.

Албанія схильна до землетрусів. 26 листопада 2019 року внаслідок землетрусу загинула 51 людина, сотні отримали поранення.

Уряд все ще працює над відновленням зруйнованих будинків та громадських будівель після того землетрусу.

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Албанія стихійні лиха
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