Албанию всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,5, сообщают о разрушениях
Пятница, 29 октября 2021, 20:19
Землетрясение магнитудой 4,5 на северо-востоке Албании повлекло повреждение более десятка домов, но пострадавших нет.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Институт геонаук сообщил, что землетрясение произошло в 8:10 утра, за ним последовала серия меньших толчков в Булькизе, в 130 километрах к западу от столицы Тираны.
Минобороны Албании сообщило о 16 поврежденных домах.
Албания подвержена землетрясениям. 26 ноября 2019 года в результате землетрясения погиб 51 человек, сотни получили ранения.
Правительство все еще работает над восстановлением разрушенных домов и общественных зданий после землетрясения.
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