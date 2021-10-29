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Албанию всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,5, сообщают о разрушениях

Пятница, 29 октября 2021, 20:19

Землетрясение магнитудой 4,5 на северо-востоке Албании повлекло повреждение более десятка домов, но пострадавших нет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Институт геонаук сообщил, что землетрясение произошло в 8:10 утра, за ним последовала серия меньших толчков в Булькизе, в 130 километрах к западу от столицы Тираны.

Минобороны Албании сообщило о 16 поврежденных домах.

Албания подвержена землетрясениям. 26 ноября 2019 года в результате землетрясения погиб 51 человек, сотни получили ранения.

Правительство все еще работает над восстановлением разрушенных домов и общественных зданий после землетрясения.

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Албания стихийные бедствия
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