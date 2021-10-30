В ОП розповіли про нову зустріч з послами G7 і ЄС щодо судової реформи

В Офісі президента України відбулася чергова робоча зустріч щодо імплементації судової реформи, у якій взяли участь представники ОП, Верховної Ради, органів судової влади та посольств країн G7 і ЄС в Україні.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента в суботу, пише "Європейська правда".

Учасники засідання привітали обрання 23 жовтня Радою суддів України кандидатів за її квотою до першого складу Етичної ради при Вищій раді правосуддя.

Голова Ради суддів Богдан Моніч запевнив, що делеговані Радою члени конкурсної комісії для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) готові розпочати роботу й чекають на долучення до цього процесу делегованих у комісію міжнародних експертів.

Заступник глави місії у Посольстві Великої Британії в Україні Ніколас Гаррокс зазначив, що, за його інформацією, делеговані до складу конкурсної комісії ВККСУ міжнародні експерти готові до роботи, і незабаром має відбутися підготовча зустріч, що передуватиме першій офіційній зустрічі комісії.

Голова парламентського Комітету з питань правової політики Андрій Костін висловив переконання, що Етична рада при ВРП та конкурсна комісія ВККСУ мають запрацювати якомога швидше, адже розв'язання проблеми дефіциту кадрів у судах є пріоритетним завданням судової реформи.

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська висловила переконання, що наступного тижня Етична рада при ВРП буде створена, й наголосила, що її робота не має заважати безперервності діяльності Вищої ради правосуддя.

Повірена у справах США в Україні Крістіна Квін наголосила, що реформування ВККСУ та ВРП має відбуватися одночасно, оскільки Вища рада правосуддя відіграє важливу роль у формуванні Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"Ми сподіваємося, що незабаром буде сформована Етична рада, а ВККС і ВРП зможуть спільно працювати над заповненням необхідних вакансій. Також, безперечно, ми очікуємо, щоб делеговані до конкурсної комісії міжнародні експерти працювали невтомно та спільно з українськими колегами. Це незалежні від нас люди, і ми ніяк не можемо втручатися в їхню роботу", – зазначила вона.

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