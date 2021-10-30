В ОП рассказали о новой встрече с послами G7 и ЕС по судебной реформе

В Офисе президента Украины состоялась очередная рабочая встреча по имплементации судебной реформы, в которой приняли участие представители ОП, Верховной Рады, органов судебной власти и посольств стран G7 и ЕС в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в субботу, пишет "Европейская правда".

Участники заседания приветствовали избрание 23 октября Советом судей Украины кандидатов по его квоте в первый состав Этического совета при Высшем совете правосудия.

Председатель Совета судей Богдан Монич заверил, что делегированные Советом члены конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) готовы приступить к работе и ждут приобщения к этому процессу делегированных в комиссию международных экспертов.

Заместитель главы миссии в Посольстве Великобритании в Украине Николас Гаррокс отметил, что, по его информации, делегированные в состав конкурсной комиссии ВККСУ международные эксперты готовы к работе, и вскоре предстоит подготовительная встреча, предваряющая первую официальную встречу комиссии.

Председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин выразил убеждение, что Этический совет при ВСП и конкурсная комиссия ВККСУ должны заработать как можно скорее, ведь решение проблемы дефицита кадров в судах является приоритетной задачей судебной реформы.

Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская выразила убеждение, что на следующей неделе Этический совет при ВСП будет создан, и подчеркнула, что его работа не должна мешать непрерывности деятельности Высшего совета правосудия.

Поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подчеркнула, что реформирование ВККСУ и ВСП должно происходить одновременно, поскольку Высший совет правосудия играет важную роль в формировании Высшей квалификационной комиссии судей.

"Мы надеемся, что в скором времени будет сформирован Этический совет, а ВККС и ВСП смогут совместно работать над заполнением необходимых вакансий. Также, безусловно, мы ожидаем, чтобы делегированные в конкурсную комиссию международные эксперты работали без устали и совместно с украинскими коллегами. Это независимые от нас люди, и мы никак не можем вмешиваться в их работу", – отметила она.

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