В ЄС розповіли, які зміни чекають на систему надання допомоги Україні в протидії корупції

В ЄС пообіцяли врахувати рекомендації Європейської палати аудиторів, які стосуються планування та надання Україні допомоги, зокрема, у боротьбі з корупцією.

Про це йдеться у статті Аудит великої корупції: як змінить підтримку України звіт ЄС про "захоплену державу".

У своєму звіті аудитори ЄС надали 7 блоків рекомендацій, які стосуються планування та надання Україні допомоги, моніторингу її ефективності.

Із шістьма з них Єврокомісія повністю погодилася, ще один (стосовно моніторингу) пообіцяла врахувати частково.

Глава групи підтримки України у Єврокомісії, заступниця генерального директорату з питань сусідства та розширення ЄК Катарина Матернова також заявила, що ЄС "безумовно" внесе зміни у роботу інституцій, які надають Києву допомогу у протидії корупції.

"Деякі рекомендації Палати ми вже, по суті, виконуємо. Наприклад – підтримуємо діджиталізацію, включаючи оцифрування реєстрів; підтримуємо незалежні журналістські розслідування тощо", – пояснила вона у коментарі ЄвроПравді.

До кінця 2022 року, відповідно до рекомендацій аудиторів ЄС, Єврокомісія та зовнішньополітична служба Євросоюзу мають:

- "розробити стратегічний документ про попередження та боротьбу з корупцією високопосадовців, включаючи захоплення держави";

- запропонувати разом з державами-членами новий санкційний формат, який вдарив би по олігархах, позбавивши їх права в’ їзду до ЄС;

- посилити підтримку журналістів-розслідувачів, а також громадянського суспільства, у тому числі у проєктах з розробки моніторингових механізмів у питаннях протидії корупції;

- запровадити чіткішу умовність програм допомоги Україні, з сильнішими антикорупційними умовами;

- в інституційній підтримці антикорупційних органів ще більше уваги приділяти питанням доброчесності (приміром, у ВРП, ВККС тощо).

Раніше речник Єврокомісії заявив, що в ЄС поки не розглядається можливість санкцій проти олігархів з України, як це рекомендувала у своєму звіті Європейська палата аудиторів.

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