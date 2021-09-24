Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В ЄС прокоментували можливість санкцій проти українських олігархів за корупцію

П'ятниця, 24 вересня 2021, 14:08

В Європейському союзі поки не розглядається питання запровадження санкцій проти олігархів з України, як це рекомендувала у своєму звіті Європейська аудиторська палата.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано на брифінгу у Брюсселі.

"Боротьба з корупцією в першу чергу в інтересах України. Уряд і президент Зеленський знають, що це їхнє зобов’язання, це те, що ми регулярно обговорюємо. І не обов’язково говорити про санкції, ми маємо дуже сильний інструмент – Угоду про асоціацію. В рамках цієї угоди ми обговорюємо всі проблеми і виклики, і ми підтримуємо боротьбу з корупцією, а також із феноменом зростання впливу олігархів. Санкції тільки один з інструментів, який може бути використаний в такій ситуації", - сказав Стано.

Аудитори серед іншого рекомендували розробити модель запобігання того, щоб окремі українці, яких підозрюють у великій корупції, могли в'їжджати в ЄС і користуватися там своїми активами

Стано нагадав, що для рішення щодо санкцій існують визначені процедури обговорення між країнами-членами і для їх запровадження необхідне одностайне рішення.

У Єврокомісії також відзначили ухвалення Верховною радою ухвалення закону про олігархів.

"Ми віддаємо належне намаганням президента Зеленського протидіяти цьому феномену і впливу олігархів, який є дуже значним в економічному і політичному житті України. На нашу думку, це крок вперед, але звичайно, треба буде подивитися, як він буде імплементований. Також ми хотіли б побачити зміцнення вже існуючих інституцій", - сказала речниця Ана Пізонеро.

Вона повторила думку свого колеги, що в Єврокомісії "зараз не можуть будувати гіпотези щодо санкцій проти певних осіб у майбутньому".

Нагадаємо, Європейської аудиторська палата у своєму звіті заявила, що в Україні як і раніше широко поширені велика корупція, а підтримка ЄС і вжиті заходи не принесли очікуваних результатів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Антикорупція санкції
powered by lun.ua

Статті

Між критикою Путіна та спробами порозумітися: якою буде Німеччина після Меркель

"Будь-який новий німецький лідер захоче врегулювати свої відносини з РФ. Однак населення Німеччини почало критичніше ставитися до Путіна".
24 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

"Золота" німецька акція: хто стане молодшим партнером у новій коаліції

За результатами виборів "Зелені" та вільні демократи мають дуже високі шанси отримати "золоту акцію" у новій німецькій коаліції.  
24 вересня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Вугілля важливіше за Євросоюз: чи піде Польща на порушення рішення Суду ЄС

Суперечка щодо копальні "Турув" може призвести до нового витка конфлікту Польщі та Євросоюзу. Варшава може відмовитися виконувати рішення Суду ЄС.
23 вересня 2021 — Станіслав Желіховський, для Європейської правди