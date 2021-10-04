Виверження вулкана на Канарах: потік лави посилився після обвалу кратера

Річка розпеченої лави з вулкана Кумбре-В'єха на іспанському острові Ла-Пальма в понеділок розширилася після того, як минулої ночі обвалилася північна сторона кратера, викликавши вражаючі вибухи, але влада виключила подальшу евакуацію мешканців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Незважаючи на посилену активність, лава, схоже, рухається за аналогічною траєкторією з попередніми потоками і уникає областей, які до цього часу не постраждали, заявив регіональний президент Канарських островів Анхель Віктор Торрес.

"Нам довелося запровадити кілька локдаунів через якість повітря, але ми не плануємо евакуювати більше людей", - сказав він.

Торрес заявив, що вулкан викинув приблизно в три рази більше матеріалу, викинутого під час останнього великого виверження на острові в 1971 році.

Він додав, що його адміністрація планує придбати близько 300 будинків для розміщення тих, хто втратив свої домівки, і сказав, що ще рано говорити, наскільки великими будуть загальні збитки.

"Ми все ще в середині цього... Якщо лава продовжуватиме випливати в тих самих кількостях, що ми бачили минулої ночі, шкода буде більшою", - зазначив Торрес.

Приблизно 1000 будівель було зруйновано з початку виверження 19 вересня, а 6 000 людей були евакуйовані, переважно з міст Ель-Пасо та Лос-Льянос-де-Арідан, двох з основних населених пунктів острова, де проживає 83 000 осіб.

Відвідуючи острів на вихідних, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв 206 мільйонів євро допомоги на відновлення та наполягав, що Ла-Пальма безпечна для туризму.

Нагадаємо, пізно ввечері 28 вересня потік лави досягнув океану та відтоді, застигаючи, поступово збільшує площу острова. Лава вже покрила площу, що перевищує 25 футбольних полів.