Извержение вулкана на Канарах: поток лавы усилился после обвала кратера

Река раскаленной лавы из вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма в понедельник расширилась после того, как прошлой ночью рухнула северная сторона кратера, вызвав впечатляющие взрывы, но власти исключили дальнейшую эвакуацию жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Несмотря на усиленную активность, лава, похоже, движется по аналогичной траектории с предыдущими потоками и избегает областей, которые до сих пор не пострадали, заявил региональный президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес.

"Нам пришлось ввести несколько локдаунов из-за качества воздуха, но мы не планируем эвакуировать больше людей", - сказал он.

Торрес заявил, что вулкан выбросил примерно в три раза больше лавы, чем во время последнего крупного извержения на острове в 1971 году.

Торрес добавил, что его администрация планирует приобрести около 300 домов для размещения тех, кто потерял свои дома, и сказал, что еще рано говорить, насколько большими будут общие убытки.

"Мы все еще в середине всего этого... Если лава будет продолжать течь в тех же количествах, что мы видели прошлой ночью, ущерб будет больше", - отметил Торрес.

Примерно 1000 зданий были разрушены с начала извержения 19 сентября, а 6000 человек были эвакуированы, преимущественно из городов Эль-Пасо и Лос-Льянос-де-Аридане, двух из основных населенных пунктов острова, где проживает 83 000 человек.

Посещая остров в выходные, премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал 206 млн евро помощи на восстановление и настаивал, что Пальма безопасна для туризма.

Напомним, поздно вечером 28 сентября поток лавы достиг океана и с тех пор, застывая, постепенно увеличивает площадь острова. Лава уже покрыла площадь, превышающую 25 футбольных полей.