Куплений Україною у Британії криголам увійшов в Чорне море і прямує в Одесу

Дослідницький корабель "Джеймс Кларк Росс" для проведення антарктичних місій, яки Україна придбала у Великої Британії, увійшов в Чорне море.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Блог Yörük Işık, який відстежує кораблі, що проходять через Босфор, повідомив, що корабель пройшов протоку, прямуючи з данського порту Фредеріксгавн до Одеси.

Part of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Ukrainian National Antarctic Scientific Centre's polar research vessel James Clark Ross transited Bosphorus towards the Black Sea en route from Frederikshavn to Odesa. Port side pictures by @oeroguz pic.twitter.com/rqGTnHOnnZ