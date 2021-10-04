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Куплений Україною у Британії криголам увійшов в Чорне море і прямує в Одесу

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Понеділок, 4 жовтня 2021, 16:26

Дослідницький корабель "Джеймс Кларк Росс" для проведення антарктичних місій, яки Україна придбала у Великої Британії, увійшов в Чорне море.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Блог Yörük Işık, який відстежує кораблі, що проходять через Босфор, повідомив, що корабель пройшов протоку, прямуючи з данського порту Фредеріксгавн до Одеси.

В український порт корабель зайде в найближчі два дні. На фото можна побачити, що на кормі судна вже нанесений напис "Odesa".

Після 30 років служби у складі Британської антарктичної місії криголам "Джеймс Кларк Росс" був проданий українській антарктичній станції "Академік Вернадський".

У 1996 році саме цей криголам доставив першу українську місію на колишню британську станцію "Фарадей", яка тепер відома як станція "Академік Вернадський".

Нагадаємо, у вересні Бельгія передала Україні науково-дослідне судно "Belgica" для проведення екологічного моніторингу Чорного та Азовського морів.

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Велика Британія
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