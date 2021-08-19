Україна купила у Британії криголам для місій в Антарктиді

Велика Британія передала Україні дослідницький корабель "Джеймс Кларк Росс" для проведення антарктичних місій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства Британії в Україні.

Після 30 років служби у складі Британської антарктичної місії криголам "Джеймс Кларк Росс" був проданий українській антарктичній станції "Академік Вернадський".

"Це вже другий приклад, коли британський дослідницький актив передається українським колегам-науковцям. Перший - це передача у 1996 році станції "Фарадей", яка тепер відома як станція "Академік Вернадський", - йдеться у заяві.

Корабель "Джеймс Кларк Росс" відкриває нові можливості для проведення наукових розвідок, зокрема дослідження океанів та зміни клімату в полярних регіонах.

До речі, у 1996 році саме цей криголам доставив першу українську місію на колишню британську станцію "Фарадей".

Національний антарктичний науковий центр повідомив, що після переоформлення всіх потрібних документів судно вже під українським прапором зможе вирушити з Данії, де зараз базується, до України. Планується, що криголам прийде до Одеси на початку осені цього року.

Нагадаємо, Велика Британія офіційно підтвердила, що передасть Україні два мінних тральщики Ramsey та Blyth, які британський флот вивів з експлуатації.

У червні Україна та Британія підписали меморандум, який передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів.

У жовтні 2020 року у Британії в присутності президента Зеленського підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.

Про спільне виробництво кораблів ЄвроПравда детально писала у статті "Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС".

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