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Укр / Рус

Купленный Украиной у Британии ледокол вошел в Черное море и направляется в Одессу

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Понедельник, 4 октября 2021, 16:26

Исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс" для проведения антарктических миссий, который Украина приобрела у Великобритании, вошел в Черное море.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Блог Yörük Işık, который отслеживает корабли, проходящие через Босфор, сообщил, что корабль прошел пролив, направляясь из датского порта Фредериксхавн в Одессу.

В украинский порт корабль зайдет в ближайшие два дня. На фото можно увидеть, что на корме судна уже нанесена надпись "Odesa".

После 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии ледокол "Джеймс Кларк Росс" был продан украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

В 1996 году именно этот ледокол доставил первую украинскую миссию на прежнюю британскую станцию ​​"Фарадей", которая теперь известна как станция "Академик Вернадский".

Напомним, в сентябре Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно "Belgica" для проведения экологического мониторинга Черного и Азовского морей.

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Великобритания
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