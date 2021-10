Купленный Украиной у Британии ледокол вошел в Черное море и направляется в Одессу

Исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс" для проведения антарктических миссий, который Украина приобрела у Великобритании, вошел в Черное море.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Блог Yörük Işık, который отслеживает корабли, проходящие через Босфор, сообщил, что корабль прошел пролив, направляясь из датского порта Фредериксхавн в Одессу.

Part of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Ukrainian National Antarctic Scientific Centre's polar research vessel James Clark Ross transited Bosphorus towards the Black Sea en route from Frederikshavn to Odesa. Port side pictures by @oeroguz pic.twitter.com/rqGTnHOnnZ