Купленный Украиной у Британии ледокол вошел в Черное море и направляется в Одессу

Исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс" для проведения антарктических миссий, который Украина приобрела у Великобритании, вошел в Черное море.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Блог Yörük Işık, который отслеживает корабли, проходящие через Босфор, сообщил, что корабль прошел пролив, направляясь из датского порта Фредериксхавн в Одессу.

Part of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Ukrainian National Antarctic Scientific Centre's polar research vessel James Clark Ross transited Bosphorus towards the Black Sea en route from Frederikshavn to Odesa. Port side pictures by @oeroguz pic.twitter.com/rqGTnHOnnZ — Yörük Işık (@YorukIsik) October 3, 2021

В украинский порт корабль зайдет в ближайшие два дня. На фото можно увидеть, что на корме судна уже нанесена надпись "Odesa".

После 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии ледокол "Джеймс Кларк Росс" был продан украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

В 1996 году именно этот ледокол доставил первую украинскую миссию на прежнюю британскую станцию ​​"Фарадей", которая теперь известна как станция "Академик Вернадский".

Напомним, в сентябре Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно "Belgica" для проведения экологического мониторинга Черного и Азовского морей.