Шанси Саакашвілі: пояснюємо, чому експрезидент нескоро повернеться до України

На пресконференції у Трускавці президент Зеленський запевнив суспільство у тому, що заарештований у Тбілісі експрезидент Грузії не залишиться без підтримки Києва.

Але чи спробує Україна звільнити з в’язниці експрезидента Грузії? І чи є реальні механізми його видачі Україні? Про це читайте в цікавій статті редакторів "Європейської правди" Сергія Сидоренка та Юрія Панченка Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці.

Грузія дійсно може видати свого експрезидента, а нині громадянина України, у Київ. Але є кілька "але".

По-перше, Саакашвілі можуть вислати сюди не для звільнення, а лише для переїзду до української в’язниці. Причому надовго.

По-друге, навіть це буде можливо лише за кілька років, коли термін його ув’язнення додатково збільшиться через нові звинувачення.

По-третє, результати виборів у Грузії та реакція Заходу на події останніх днів додатково ускладнюють долю Саакашвілі.

У міжнародному праві є схема передачі таких людей, як Михеїл Саакашвілі.

Часом буває, що людину, яку затримали та засудили у кримінальній справі за кордоном, передають "досиджувати строк" на батьківщині. Це – загальноєвропейська практика, і часом вона обґрунтована. Тому є конвенція РЄ, яка передбачає таку можливість, а також двосторонній українсько-грузинський договір. Однак шанси на його застосування – майже нульові.

По-друге, цей механізм дає Грузії право, а не обов’язок передавати за кордон засудженого Саакашвілі. Грузинський уряд категорично спростував таку можливість.

Єдине, що може змішати карти – це тиск Заходу. Але, навіть якщо ЄС та США стануть на бік Саакашвілі, грузинська влада все одно матиме всі підстави говорити, що не має права відправити його за кордон, бо спершу треба довести до вироку нові кримінальні справи проти Міхеїла Саакашвілі.

Ще більше ускладнює ситуацію для Саакашвілі те, що Захід, схоже, не готовий втручатися у ситуацію на його боці. Він поки не отримав тієї підтримки, на яку розраховував, ані від України, ані від Заходу.

Про останній шанс для грузинської опозиції, який в майбутньому може посприяти звільненню Михеїла Саакашвілі читайте в статті Сергія Сидоренка та Юрія Панченка Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці.