Шансы Саакашвили: объясняем, почему экс-президент нескоро вернется в Украину

На пресс-конференции в Трускавце президент Зеленский заверил общество в том, что арестованный в Тбилиси экс-президент Грузии не останется без поддержки Киева.

Но попытается ли Украина освободить из тюрьмы экс-президента Грузии? И есть ли реальные механизмы его выдачи Украине? Об этом читайте в интересной статье редакторов "Европейской правды" Сергея Сидоренко и Юрия Панченко Спасти Саакашвили: может ли Украина вытянуть политика из грузинской тюрьмы.

Грузия действительно может выдать своего экс-президента, а ныне гражданина Украины, в Киев. Но есть несколько "но".

Во-первых, Саакашвили могут выслать сюда не для освобождения, а лишь для переезда в украинскую тюрьму. Причем надолго.

Во-вторых, даже это будет возможно только через несколько лет, когда срок его заключения дополнительно увеличится из-за новых обвинений.

В-третьих, результаты выборов в Грузии и реакция Запада на события последних дней дополнительно усложняют судьбу Саакашвили.

В международном праве существует схема передачи таких людей, как Михеил Саакашвили.

Иногда бывает, что человека, которого задержали и осудили по уголовному делу за границей, передают "досиживать срок" на родине. Это - общеевропейская практика, и временами она обоснована. Поэтому есть конвенция СЕ, которая предусматривает такую ​​возможность, а также двусторонний украинско-грузинский договор.

Однако шансы на его применение - почти нулевые. Кроме того, этот механизм дает Грузии право, а не обязанность передавать за границу осужденного Саакашвили. Грузинское правительство категорически опровергает такую ​​возможность.

Единственное, что может смешать карты - это давление Запада. Но, даже если ЕС и США станут на сторону Саакашвили, грузинские власти все равно будут иметь все основания говорить, что не имеют права отправить его за границу, потому что сначала надо довести до приговора новые уголовные дела против Михаила Саакашвили.

Еще больше усложняет ситуацию для Саакашвили то, что Запад, похоже, не готов вмешиваться в ситуацию на его стороне. Он пока не получил той поддержки, на которую рассчитывал, ни от Украины, ни от Запада.

О последнем шансе для грузинской оппозиции, который в будущем может помочь освобождению Михеила Саакашвили читайте в статье Сергея Сидоренко и Юрия Панченко Спасти Саакашвили: может ли Украина вытянуть политика из грузинской тюрьмы.