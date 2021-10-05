Конфіскований у ексглави Укравтодору Range Rover віддали польським прикордонникам

Районна прокуратура Варшави на підставі так званого "ковідного" закону передала польським прикордонникам автомобіль Range Rover, конфіскований у рамках слідства у екскерівника Укравтодору Славоміра Новака.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Рішенням від 30 вересня 2021 року районна прокуратура у Варшаві безоплатно передала командувачу підрозділу прикордонної служби "Вісла" автомобіль Range Rover Velar який був конфіскований під час розслідування щодо Славоміра Новака, підозрюваного у вимаганні та отриманні багатомільйонної фінансової вигоди", - сказала Александра Скшиняж, речниця районної прокуратури Варшави.

Вона поінформувала, що передати машину стало можливо на підставі зміненого регламенту, так званого COVID-акту, який дозволяє в умовах епідемії передати речі, які були вилучені під час розслідування, установам, які борються з пандемією.

Вартість автомобіля становить приблизно 400 000 злотих. Range Rover - це розкішний автомобіль з повним приводом, системами допомоги та двигуном потужністю 300 кінських сил. Автомобіль був випущений в 2018 році.

Формально його власник є співпідозрюваним у розслідуванні проти Славоміра Новака, бізнесмен Яцек П. Чоловік стверджує, що купив автомобіль на прохання Новака за хабарі і користуватися ним мав Новак. У його будинку також були знайдені схованки, в яких було знайдено в різних валютах еквівалент близько 4 мільйонів злотих, отриманих під час хабарів.

У ході розслідування, проведеного Окружною прокуратурою у Варшаві, Славомір Новак наразі заслухав 17 звинувачень, включаючи твердження про створення організованої злочинної групи, що діє у Варшаві, Гданську та Україні та керівництво цією групою.

Славомір Новак перебував під арештом з липня 2020 року по 12 квітня 2021 року. Йому заборонено виїжджати з країни і він перебуває під наглядом поліції.