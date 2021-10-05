Конфискованный у экс-главы Укравтодора Range Rover отдали польским пограничникам

Районная прокуратура Варшавы на основании так называемого "ковидного" закона передала польским пограничникам автомобиль Range Rover, конфискованный в рамках следствия в отношении бывшего главы Укравтодора Славомира Новака.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Решением от 30 сентября 2021 года районная прокуратура в Варшаве безвозмездно передала командующему подразделения пограничной службы "Висла" автомобиль Range Rover Velar, который был конфискован в ходе расследования у Славомира Новака, подозреваемого в вымогательстве и получении многомиллионной финансовой выгоды", - сказала Александра Скшиняж, пресс-секретарь районной прокуратуры Варшавы.

Она сообщила, что передать машину стало возможно на основании измененного регламента, так называемого COVID-акта, который позволяет в условиях эпидемии передать вещи, изъятые в ходе расследования, учреждениям, которые борются с пандемией.

Стоимость автомобиля составляет примерно 400 000 злотых. Range Rover - это роскошный автомобиль с полным приводом, системами помощи и двигателем мощностью 300 лошадиных сил. Автомобиль был выпущен в 2018 году.

Формально его владелец является соподозреваемым в расследовании против Славомира Новака, это бизнесмен Яцек П. Мужчина утверждает, что купил автомобиль по просьбе Новака за взятки и пользовался им Новак. В его доме также были найдены тайники, в которых были найдены в разных валютах эквивалент около 4 миллионов злотых, полученных во время взяток.

В ходе расследования, проведенного Окружной прокуратурой в Варшаве, Славомир Новак пока заслушал 17 обвинений, включая утверждение о создании организованной преступной группы, действующей в Варшаве, Гданьске и Украине и руководство этой группой.

Славомир Новак находился под арестом с июля 2020 по 12 апреля 2021 года. Ему запрещено выезжать из страны, он находится под надзором полиции.