В уряді розповіли, як шукають заміну білоруському ринку

В уряді кажуть, що існує лише декілька галузей, для яких експорт до Білорусі є критичним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" розповів заступник директора Державної установи "Офіс з розвитку підприємництва та експорту" Андрій Литвин.

"На щастя, досвід 2014 року навчив український бізнес ставити на диверсифікацію. Як наслідок – для більшості українських компаній білоруський ринок не є єдиним, їх експорт диверсифікований",- заявив чиновник.

За його словами, більшість компаній зуміли швидко наростити поставки на інші ринки.

В якості прикладу він назвав кондитерську галузь, що наростила експорт до Саудівської Аравії, "яка є хабом для продажів в усьому регіоні".

За словами Андрія Литвина, проблемними наразі залишається галузі виробництва залізничних вагонів та цегли.

"Нові ринки тут ми знайшли, але вийти туди поки не вийшло",- сказав він.

В даному випадку перспективними можуть бути ринки Казахстану та африканських країн, додав Литвин.