В правительстве рассказали, как ищут замену белорусскому рынку

В правительстве говорят, что существует лишь несколько отраслей, для которых экспорт в Беларусь является критическим.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время конференции "Торговые войны: искусство защиты" рассказал заместитель директора Государственного учреждения "Офис по развитию предпринимательства и экспорта" Андрей Литвин.

"К счастью, опыт 2014 года научил украинский бизнес ставить на диверсификацию. Как следствие - для большинства украинских компаний белорусский рынок не является единственным, их экспорт диверсифицирован", - заявил чиновник.

По его словам, большинство компаний сумели быстро нарастить поставки на другие рынки.

В качестве примера он назвал кондитерскую отрасль, нарастившую экспорт в Саудовскую Аравию, "которая является хабом для продаж во всем регионе".

По словам Андрея Литвина, проблемными пока остаются отрасли производства железнодорожных вагонов и кирпича.

"Новые рынки здесь мы нашли, но выйти туда пока не получилось", - сказал он.

В данном случае перспективными могут быть рынки Казахстана и африканских стран, добавил Литвин.