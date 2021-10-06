Німецькі "Зелені" виступили за коаліцію з соціал-демократами Шольца

Після попередніх переговорів з лідерами виборчих перегонів німецькі "Зелені" заявили, що хочуть поглибити перемовини щодо формування коаліції з Соціал-демократичною партією на чолі з Олафом Шольцом та "вільними демократами".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Після перших перемовин з блоком ХДС/ХСС, соціал-демократами та "вільними демократами" "Зелені" заявили, що виступають за подальші переговори щодо формування так званої "світлофорної коаліції", тобто без участі консерваторів Арміна Лашета.

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"Ми пропонуємо це Вільній демократичній партії… Ми хочемо, щоб це відбулося швидко", - заявила в Берліні співлідерка "Зелених" Анналена Бербок.

Інший співголова партії Роберт Габек додав, що тепер потрібно "переводити результати виборів в політичні дії" і більше не підтримувати "штучну гру в покер".

Після федеральних виборів "Зелені" і Вільна демократична партія спочатку досліджували можливі лінії компромісу одне з одним, а потім окремо з соціал-демократами, які виграли вибори, та з ХДС/ХСС, яка зайняла друге місце.

За словами Габека, "Зелені" не хочуть повністю відкидати можливість коаліції "Ямайка" за участі ХДС/ХСС, але бажання сформувати коаліцію з соціал-демократами тепер перебуває на передньому плані.

За його словами, перемовини про "світлофорну коаліцію" мають шанс на успіх, оскільки під час спільних переговорів з "вільними демократами" було "багато зрушень з точки зору захисту клімату".

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