Німецькі "Зелені" виступили за коаліцію з соціал-демократами Шольца
Після попередніх переговорів з лідерами виборчих перегонів німецькі "Зелені" заявили, що хочуть поглибити перемовини щодо формування коаліції з Соціал-демократичною партією на чолі з Олафом Шольцом та "вільними демократами".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.
Після перших перемовин з блоком ХДС/ХСС, соціал-демократами та "вільними демократами" "Зелені" заявили, що виступають за подальші переговори щодо формування так званої "світлофорної коаліції", тобто без участі консерваторів Арміна Лашета.
"Ми пропонуємо це Вільній демократичній партії… Ми хочемо, щоб це відбулося швидко", - заявила в Берліні співлідерка "Зелених" Анналена Бербок.
Інший співголова партії Роберт Габек додав, що тепер потрібно "переводити результати виборів в політичні дії" і більше не підтримувати "штучну гру в покер".
Після федеральних виборів "Зелені" і Вільна демократична партія спочатку досліджували можливі лінії компромісу одне з одним, а потім окремо з соціал-демократами, які виграли вибори, та з ХДС/ХСС, яка зайняла друге місце.
За словами Габека, "Зелені" не хочуть повністю відкидати можливість коаліції "Ямайка" за участі ХДС/ХСС, але бажання сформувати коаліцію з соціал-демократами тепер перебуває на передньому плані.
За його словами, перемовини про "світлофорну коаліцію" мають шанс на успіх, оскільки під час спільних переговорів з "вільними демократами" було "багато зрушень з точки зору захисту клімату".
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