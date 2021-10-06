Немецкие "Зеленые" выступили за коалицию с социал-демократами Шольца

После предварительных переговоров с лидерами избирательной гонки немецкие "Зеленые" заявили, что хотят углубить переговоры по формированию коалиции с Социал-демократической партией во главе с Олафом Шольц и "свободными демократами".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

После первых переговоров с блоком ХДС / ХСС, социал-демократами и "свободными демократами" "Зеленые" заявили, что выступают за дальнейшие переговоры по формированию так называемой "светофорной коалиции", то есть без участия консерваторов Армина Лашета.

Читайте также Меркель и Лашет поздравили лидера социал-демократов с победой на выборах

"Мы предлагаем это Свободной демократической партии... Мы хотим, чтобы это произошло быстро", - заявила в Берлине сопредседательница "Зеленых" Анналена Бербок.

Другой сопредседатель партии Роберт Хабек добавил, что теперь нужно "переводить результаты выборов в политические действия" и больше не поддерживать "искусственную игру в покер".

После федеральных выборов "Зеленые" и Свободная демократическая партия сначала исследовали возможные линии компромисса друг с другом, а потом отдельно с социал-демократами, которые выиграли выборы, и с ХДС / ХСС, которая заняла второе место.

По словам Хабека, "Зеленые" не хотят полностью отвергать возможность коалиции "Ямайка" с участием ХДС/ХСС, но желание сформировать коалицию с социал-демократами теперь стоит на переднем плане.

По его словам, переговоры о "светофорной коалиции" имеют шанс на успех, поскольку во время совместных переговоров со "свободными демократами" было "много сдвигов с точки зрения защиты климата".

Что думают крупнейшие немецкие политические партии и их лидеры по важным для Украины вопросам, читайте в статье Украинский вопрос в немецких выборах: чего ожидать Киеву от новой коалиции.