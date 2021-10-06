Немецкие "Зеленые" выступили за коалицию с социал-демократами Шольца
После предварительных переговоров с лидерами избирательной гонки немецкие "Зеленые" заявили, что хотят углубить переговоры по формированию коалиции с Социал-демократической партией во главе с Олафом Шольц и "свободными демократами".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.
После первых переговоров с блоком ХДС / ХСС, социал-демократами и "свободными демократами" "Зеленые" заявили, что выступают за дальнейшие переговоры по формированию так называемой "светофорной коалиции", то есть без участия консерваторов Армина Лашета.
"Мы предлагаем это Свободной демократической партии... Мы хотим, чтобы это произошло быстро", - заявила в Берлине сопредседательница "Зеленых" Анналена Бербок.
Другой сопредседатель партии Роберт Хабек добавил, что теперь нужно "переводить результаты выборов в политические действия" и больше не поддерживать "искусственную игру в покер".
После федеральных выборов "Зеленые" и Свободная демократическая партия сначала исследовали возможные линии компромисса друг с другом, а потом отдельно с социал-демократами, которые выиграли выборы, и с ХДС / ХСС, которая заняла второе место.
По словам Хабека, "Зеленые" не хотят полностью отвергать возможность коалиции "Ямайка" с участием ХДС/ХСС, но желание сформировать коалицию с социал-демократами теперь стоит на переднем плане.
По его словам, переговоры о "светофорной коалиции" имеют шанс на успех, поскольку во время совместных переговоров со "свободными демократами" было "много сдвигов с точки зрения защиты климата".
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