Посли ЄС не змогли домовитися про 21-й пакет санкцій проти РФ і продовжать 15 липня

Комітет постійних представників ЄС (Сoreper) у вівторок, 14 липня, не зміг ухвалити 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії і продовжить дискусії зранку у середу, 15 липня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел в ЄС.

Вранці 15 липня посли ЄС зберуться в Брюсселі, щоб спробувати затвердити новий, 21-й пакет санкцій проти РФ.

"Завтра зранку Сoreper знову збереться на засідання з метою досягнення згоди щодо 21-го пакета санкцій", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Також стало відомо, що 14 липня Ірландське головування намагалося домовитися з державами, які мають застереження щодо деяких положень санкційного пакета, протягом понад чотирьох годин.

Для розгляду на Сoreper 15 липня головування запропонувало кілька компромісних пропозицій щодо проблемних питань.

Співрозмовники "ЄП" також розповіли, що дипломати домовилися вважати припустимим оновлення цінової стелі на російську нафту не чітко з настанням 15 липня, а з 16 липня, що не суперечить визначенню "через шість місяців" після попереднього оновлення цінової стелі – 15 січня 2026 року.

Таким чином, для досягнення домовленості щодо 21-го пакета в цілому є ще доба, а за відсутності успіху Сoreper може ухвалити рішення про замороження максимальної ціни на російську нафту окремо від санкційного пакета.

Як повідомляла "Європейська правда", глави МЗС ЄС у понеділок, 13 липня, не досягли згоди щодо затвердження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, але головна дипломатка ЄС запевнила, що це може статися 15 липня.

21-й пакет санкцій ЄС проти Росії поспішали затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.

Наразі пакет блокують Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері щодо дозволу ре-експорту російського скрапленого газу в треті країни, та Австрія – з застереженнями у фінансовій сфері.

Раніше 21-й пакет погрожувала заблокувати Болгарія, вимагаючи вилучення зі списків патріарха Кирила, пізніше до неї приєдналася Італія.

Але наразі, з вилученням зі списків Кирила, ці претензії зняті.