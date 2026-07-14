Албанія вперше попередньо закрила розділи на шляху до ЄС

Албанія зробила новий крок у процесі вступу до Європейського Союзу та попередньо закрила перші переговорні розділи щодо науки та досліджень, освіти й культури, а також зовнішніх відносин.

Про це повідомили в Раді Європейського Союзу, пише "Європейська правда".

Йдеться про розділи 25 "Наука та дослідження", 26 "Освіта та культура" і 30 "Зовнішні відносини".

"Це значне досягнення свідчить про відданість Албанії та ЄС продовженню курсу на європейську інтеграцію країни", – заявив міністр Ірландії з питань європейських справ та оборони Томас Бірн.

Він також закликав Тирану продовжувати реалізацію ключових реформ, необхідних для подальшого просування в переговорах із ЄС.

Загалом Албанія вже відкрила всі 33 переговорні розділи у межах процесу вступу до ЄС.

Водночас у ЄС наголосили, що домовленості щодо окремих розділів не є остаточними, доки не буде досягнуто загальної згоди за всіма напрямами переговорів.

Нагадаємо, у листопаді Албанія та ЄС відкрили останній кластер в рамках переговорів про вступ балканської країни до Європейського Союзу.

Це відбулось після того, як у 2024 році шлях Албанії до ЄС був відокремлений від шляху Північної Македонії. З того часу Албанія почала відкривати у переговорах з ЄС кластер за кластером.

В Албанії раніше наголосили, що готові піти "на все", щоб стати членом ЄС, навіть якщо ціною вступу стане тимчасова відсутність її права національного вето під час випробувального терміну.