Укр Рус Eng

Албанія вперше попередньо закрила розділи на шляху до ЄС

Новини — Вівторок, 14 липня 2026, 21:45 — Уляна Кричковська-Богданова

Албанія зробила новий крок у процесі вступу до Європейського Союзу та попередньо закрила перші переговорні розділи щодо науки та досліджень, освіти й культури, а також зовнішніх відносин.

Про це повідомили в Раді Європейського Союзу, пише "Європейська правда".

Йдеться про розділи 25 "Наука та дослідження", 26 "Освіта та культура" і 30 "Зовнішні відносини". 

"Це значне досягнення свідчить про відданість Албанії та ЄС продовженню курсу на європейську інтеграцію країни", – заявив міністр Ірландії з питань європейських справ та оборони Томас Бірн.

Він також закликав Тирану продовжувати реалізацію ключових реформ, необхідних для подальшого просування в переговорах із ЄС.

Загалом Албанія вже відкрила всі 33 переговорні розділи у межах процесу вступу до ЄС.

Водночас у ЄС наголосили, що домовленості щодо окремих розділів не є остаточними, доки не буде досягнуто загальної згоди за всіма напрямами переговорів.

Нагадаємо, у листопаді Албанія та ЄС відкрили останній кластер в рамках переговорів про вступ балканської країни до Європейського Союзу.

Це відбулось після того, як у 2024 році шлях Албанії до ЄС був відокремлений від шляху Північної Македонії. З того часу Албанія почала відкривати у переговорах з ЄС кластер за кластером.

В Албанії раніше наголосили, що готові піти "на все", щоб стати членом ЄС, навіть якщо ціною вступу стане тимчасова відсутність її права національного вето під час випробувального терміну. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Албанія Вступ до ЄС
Реклама: