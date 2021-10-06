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Українське генконсульство у Вроцлаві відкриють до кінця року

Середа, 6 жовтня 2021, 12:34

У Польщі до кінця 2021 року запрацює ще одне генеральне консульство України – у Вроцлаві.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає "Європейська правда".

"Консульство України у Вроцлаві ми відкриємо до кінця року. Це та задача, яку я ставив перед послом, і він підтвердив, що це буде зроблено. Генеральний консул вже визначений, команда вже є, у приміщенні висихає фарба і ми відкриваємо генконсульство", – сказав Кулеба.

Він додав, що торік дав обіцянку українській громаді відкрити ще одну консульству установу у Польщі, і її буде виконано.

Зараз у Польщі функціонують генконсульства України в Любліні, Кракові, консульський відділ у Варшаві та консульство у Гданську. Крім того, Україна має 10 почесних консульств у Польщі.

Загалом Україна має представництва у 13 з 16 воєводств країни.

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Польща
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