Українське генконсульство у Вроцлаві відкриють до кінця року

У Польщі до кінця 2021 року запрацює ще одне генеральне консульство України – у Вроцлаві.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає "Європейська правда".

"Консульство України у Вроцлаві ми відкриємо до кінця року. Це та задача, яку я ставив перед послом, і він підтвердив, що це буде зроблено. Генеральний консул вже визначений, команда вже є, у приміщенні висихає фарба і ми відкриваємо генконсульство", – сказав Кулеба.

Він додав, що торік дав обіцянку українській громаді відкрити ще одну консульству установу у Польщі, і її буде виконано.

Зараз у Польщі функціонують генконсульства України в Любліні, Кракові, консульський відділ у Варшаві та консульство у Гданську. Крім того, Україна має 10 почесних консульств у Польщі.

Загалом Україна має представництва у 13 з 16 воєводств країни.