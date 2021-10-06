Украинский генконсульство во Вроцлаве откроют до конца года

В Польше до конца 2021 года заработает еще одно генеральное консульство Украины - во Вроцлаве.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "Европейская правда".

"Консульство Украины во Вроцлаве мы откроем до конца года. Это та задача, которую я ставил перед послом, и он подтвердил, что это будет сделано. Генеральный консул уже определен, команда уже есть, в помещении высыхает краска и мы открываем генконсульство", - сказал Кулеба.

Он добавил, что в прошлом году дал обещание украинскому обществу открыть еще одно консульское учреждение в Польше и оно будет выполнено.

Сейчас в Польше функционируют генконсульства Украины в Люблине, Кракове, консульский отдел в Варшаве и консульство в Гданьске. Кроме того, у Украины есть 10 почетных консульств в Польше.

В целом Украина имеет представительства в 13 из 16 воеводств страны.