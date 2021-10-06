Як спростити торгівлю між Україною та ЄС

Затримки вантажу на кордоні, невчасно отримані міжнародними партнерами документи – і, як наслідок, штрафи та втрата міжнародних контрактів. Ці складнощі відомі переважній більшості українських експортерів.

Проте з’явився шанс, що незабаром вдасться усунути одну з ключових причин таких проблем.

Про нову систему eDelivery, пілотний проєкт із впровадження якої нещодавно успішно завершився, читайте в цікавій статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка В Європу без паперів: як eDelivery допоможе українським експортерам. Також на Youtube-каналі ЄвроПравди можна подивитися відеоверсію матеріалу.

Впровадженням електронного обміну документами між Україною та ЄС займається Міністерство цифрової трансформації.

У міністерстві пояснюють, що систему eDelivery розробляли якраз для вдосконалення цифрових державних послуг щодо обміну електронними даними – через державні кордони, в безпечний, надійний та перевірений спосіб.

Це може полегшити співпрацю українського бізнесу із закордонними, в першу чергу європейськими партнерами. Завдяки пілоту e-Delivery три українські компанії (Kernel, Premier Food та Alkoline) могли обмінюватися рахунками-фактурами з польськими.

На підставі їхніх пропозицій, а також рекомендацій від ЄС систему доопрацюють, а після цього нові можливості відкриються для всього українського бізнесу.

За словами проєктного менеджера пілоту eDelivery від Мінцифри Михайла Латинського, обмін рахунками-фактурами – це лише перший, тестовий крок. За результатами пілотного проєкту можна очікувати розширення як інструментарію використання рішення eDelivery, так і сфер його застосування. Зокрема, в електронному форматі можна буде підписувати й договори. Це має особливо спростити роботу бізнесу.

Керівник підрозділу виконання контрактів з експорту бутильованої олії Kernel Ольга Кадирова каже, що використання системи eDelivery дозволить не лише спростити проходження товару через кордон, але й має знизити ризики затримок у поставках, а відповідно – й штрафних санкцій від європейських партнерів.

Та в Мінцифри уточнюють, що обмін бізнес-інформацією – не єдина сфера для використання eDelivery в Україні.

Чим ще зможе полегшити життя система eDelivery та коли вона повноцінно запрацює? Про це читайте в статті Юрій Панченка В Європу без паперів: як eDelivery допоможе українським експортерам, а також дивіться відеоверсію на Youtube.