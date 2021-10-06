Как упростить торговлю между Украиной и ЕС

Задержки груза на границе, вовремя полученные международными партнерами документы - и, как следствие, штрафы и потеря международных контрактов. Эти сложности известны подавляющему большинству украинских экспортеров.

Однако появился шанс, что вскоре удастся устранить одну из ключевых причин таких проблем.

О новой системе eDelivery, пилотный проект по внедрению которой недавно успешно завершился, читайте в интересной статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко В Европу без бумаг: как eDelivery поможет украинским экспортерам. Также на Youtube-канале ЕвроПравды можно посмотреть видеоверсию материала.

Внедрением электронного обмена документами между Украиной и ЕС занимается Министерство цифровой трансформации.

В министерстве объясняют, что систему eDelivery разрабатывали как раз для совершенствования цифровых государственных услуг по обмену электронными данными - через государственные границы, безопасным, надежным и проверенным способом.

Это может облегчить сотрудничество украинского бизнеса с зарубежными, в первую очередь европейскими партнерами. Благодаря пилоту e-Delivery три украинские компании (Kernel, Premier Food и Alkoline) могли обмениваться счетами-фактурами с польскими.

На основании их предложений, а также рекомендаций от ЕС систему доработают, а затем новые возможности откроются для всего украинского бизнеса.

По словам проектно менеджера пилоту eDelivery от Минцифры Михаила Латинского, обмен счетами-фактурами - это лишь первый, тестовый шаг. По результатам пилотного проекта можно ожидать расширения как инструментария использования решения eDelivery, так и сфер его применения. В частности, в электронном формате можно будет подписывать и договоры. Это должно особенно упростить работу бизнеса.

Руководитель подразделения выполнения контрактов по экспорту бутилированного масла Kernel Ольга Кадырова говорит, что использование системы eDelivery позволит не только упростить прохождение товара через границу, но и должно снизить риски задержек в поставках, а соответственно - и штрафных санкций от европейских партнеров.

В Минцифры уточняют, что обмен бизнес-информацией - не единственная сфера для использования eDelivery в Украине.

Чем еще сможет облегчить жизнь система eDelivery и когда она полноценно заработает? Об этом читайте в статье Юрия Панченко В Европу без бумаг: как eDelivery поможет украинским экспортерам, а также смотрите видеоверсию на Youtube.