Глава МЗС Грузії: говорити про екстрадицію Саакашвілі – абсурдно

На думку глави МЗС Грузії Давида Залкаліані, абсурдно обговорювати і дискутувати на тему екстрадиції Михеїла Саакашвілі.

Про це він сказав в ефірі Rustavi 2, передає "Європейська правда".

Щодо заяви міністра закордонних справ України про те, що Київ надаватиме дипломатичну допомогу Саакашвілі, Залкаліані зазначив, що міністру була надана вся інформація про арешт третього президента Грузії, а також про справи, за якими він засуджений.

"Це повідомлялося особисто, це було на рівні посольства. Вони просто хотіли дізнатися, на яких умовах і яким чином він був затриманий. Вони отримали детальну інформацію про це", - сказав глава грузинського зовнішньополітичного відомства.

"Звісно, про екстрадицію не йдеться, безглуздо взагалі це обговорювати, тому що про це з юридичної точки зору не може бути й мови. Це стосується не лише законодавства Грузії щодо перетину кордон, але він також незаконно залишив Україну", - сказав Залкаліані.

Саакашвілі наразі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня.

Він продовжує голодування і, швидше за все, відмовиться від видачі Україні.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

За даними прокуратури Грузії, після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.

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