Глава МИД Грузии: говорить об экстрадиции Саакашвили - абсурдно

По мнению главы МИД Грузии Давида Залкалиани, абсурдно обсуждать и дискутировать на тему экстрадиции Михеила Саакашвили.

Об этом он сказал в эфире Rustavi 2, передает "Европейская правда".

По поводу заявления министра иностранных дел Украины о том, что Киев будет оказывать дипломатическую помощь Саакашвили, Залкалиани отметил, что министру была предоставлена ​​вся информация об аресте третьего президента Грузии, а также о делах, по которым он осужден.

"Это сообщалось лично, это было на уровне посольства. Они просто хотели узнать, на каких условиях и каким образом он был задержан. Они получили подробную информацию об этом", - сказал глава грузинского внешнеполитического ведомства.

"Конечно, об экстрадиции речь не идет, бессмысленно вообще это обсуждать, потому что об этом с юридической точки зрения не может быть и речи. Это касается не только законодательства Грузии о пересечении границы, но он также незаконно покинул Украину", - сказал Залкалиани.

Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября.

Он продолжает голодовку и, скорее всего, откажется от выдачи Украине.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

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